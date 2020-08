Alien incontra Planetside 2 con Daybreak Games che acquisisce Cold Iron Studios (Di mercoledì 12 agosto 2020) Daybreak Games ha acquisito Cold Iron Studios.Daybreak Games, che ha realizzato lo sparatutto MMO Planetside 2, non ha rivelato i termini dell'accordo, ma ha detto che Cold Iron Studios continuerà a realizzare il suo misterioso gioco di Alien per PC e console. Craig Zinkievich, co-fondatore di Cold Iron Studios, continuerà a guidare lo studio."Il gioco promette di offrire un'esperienza sci-fi/shooter ricca di azione, diversa da qualsiasi altro gioco sul mercato", si legge nel comunicato stampa.Leggi altro... Leggi su eurogamer

