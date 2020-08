ZEW conferma aspettative più ottimistiche affari in Germania e UE ma ripresa stenta (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Balza a luglio l’indice ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future, proseguendo il trend di recupero avviato con la fine del lockdown imposto dall’epidemia di Covid-19 la scorsa primavera. L’indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è salito a 71,5 punti dai 59,3 precedenti. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle aspettative, che indicavano un calo a 58 punti. Restano fortemente penalizzate le aspettative sulle condizioni attuali, in deterioramento a -81,3 punti da -80,9. In questo caso restano deluse le attese degli analisti, che contavano su un marginale recupero a -68,8 punti. “Le speranze per una rapida ripresa economica hanno ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : ZEW conferma ZEW conferma aspettative più ottimistiche affari in Germania e UE ma ripresa stenta Teleborsa Borsa: Europa accelera dopo fiducia Zew, Milano +2,75%

(ANSA) – MILANO, 11 AGO – Allungano il passo le principali borse europee dopo l’impennata della fiducia economica Zew in Germania, balzata a 71,5 punti, e nell’Ue, salita da 59,6 a 64 punti. Positivi ...

ZEW conferma aspettative più ottimistiche affari in Germania e UE ma ripresa stenta

(Teleborsa) - Balza a luglio l'indice ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future, proseguendo il trend di recupero avviato con la fine del lockdown impos ...

(ANSA) – MILANO, 11 AGO – Allungano il passo le principali borse europee dopo l’impennata della fiducia economica Zew in Germania, balzata a 71,5 punti, e nell’Ue, salita da 59,6 a 64 punti. Positivi ...(Teleborsa) - Balza a luglio l'indice ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future, proseguendo il trend di recupero avviato con la fine del lockdown impos ...