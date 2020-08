Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 09:15 (Di martedì 11 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A CAUSA DI LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 14 AGOSTO IN DIREZIONE Roma CHIUSO IL TRATTO DA SETTECAMINI A TANGENZIALE EST, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA COMPLANARE E UTILIZZARE GLI SVINCOLI DI TOR CERVARA E FIORENTINI MENTRE IN DIREZIONE RACCORDO TRATTO CHIUSO TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA RIANO PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE DI RIANO ,ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALTEZZA PANTANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO ANDIAMO ... Leggi su romadailynews

Giusepp86601476 : @DaliaDaliaanfo Sono contento! Finalmente Roma avrà i suoi autobus volanti che miglioreranno la viabilità della città. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog