Valeria Capezzuto lutto in casa Rai muore una grande giornalista (Di martedì 11 agosto 2020) muore Valeria Capezzuto, è lutto in Rai, la giornalista è deceduta nella notte, i colleghi hanno detto di essere profondamente colpiti dal dolore E’ morta la napoletana Valeria Capezzuto, la giornalista aveva 63 anni ed era diventata una professionista dal 1995. Valeria aveva esordito nel 1992 col Giornale di Napoli, poi aveva iniziato la sua carriera in Rai dal 1995. Dopo una lunga gavetta era diventata articolo 1. Malata da tempo, la Capezzuto di recente si era aggravata. La morte è sopraggiunta nella notte tra sabato e domenica. E’ stato Antonello Perillo, collega e caporedattore centrale Tgr Campania, a dare l’annuncio del decesso. Lo ha fatto scrivendo un post su Facebook in ... Leggi su kontrokultura

News_Editoria : Addio a Valeria Capezzuto, giornalismo campano a lutto - louiscyfere : Lutto alla Rai di Napoli, morta Valeria Capezzuto - EdizGiorgione : Addio a Valeria Capezzuto, giornalismo campano a lutto - - diVirgilioA : RT @mattinodinapoli: Morta la giornalista Valeria Capezzuto, Rai di Napoli in lutto - wam_the : E’ morta Valeria Capezzuto, giornalista della sede Rai Campania -