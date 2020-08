Sgombero campo nomadi: Calabria (FI), Raggi cerca giustificazione a ricandidatura (Di martedì 11 agosto 2020) “Lo Sgombero del campo nomadi del Foro Italico? Siamo ai ‘fuochi d’artificio’ di Ferragosto di una Raggi che deve dare un perché alla sua surreale ricandidatura”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Denunciamo da tempo, inascoltati, la gravissima situazione di degrado e di mancanza di sicurezza di quel campo. In proposito ho anche fatto un’interrogazione al Ministro dell’Interno in Commissione Affari costituzionali. Oggi, con una curiosa tempistica, arriva lo Sgombero. Ben venga, purché duri. Ciò che invece, di sicuro, non durerà oltre il dovuto è l’esperienza di questa fallimentare amministrazione”, conclude. Leggi su romadailynews

