Rummenigge: “Champions? Una riforma ci sarà e colpirà come una bomba” (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, ha rilasciato un’intervista a Kicker in cui ha parlato della nuova formula creata dall’Uefa per la Champions. Ovvero le Final Eight. “Una riforma ci sarà, vedrete. E colpirà come una bomba. La modalità di questa finale a otto avrà effetti clamorosi sui tifosi. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte. Ma in 90′ può succedere di tutto, c’è più thrilling”. Rummenigge racconta che la Uefa aveva avuto l’idea di un fine settimana di calcio: “L’idea alla base sarebbe stata: Le due semifinali e la finale in una città, giocate in una settimana. Un’ipotesi che è stata discussa, ma poi rimessa in archivio. Ora c’è una ... Leggi su ilnapolista

enzono16 : RT @CalcioFinanza: #Rummenigge: «La modalità di questa Final Eight avrà effetti clamorosi sui tifosi. Cambiamo la #ChampionsLeague» https:/… - lucbofficial : RT @napolista: Rummenigge: “Champions? Una riforma ci sarà e colpirà come una bomba” A Kicker. Per il 2024, “bisognerà tenere conto del fat… - JCVeraza : RT @tuttosport: #Rummenigge: 'Ci sarà una riforma della #ChampionsLeague' - napolista : Rummenigge: “Champions? Una riforma ci sarà e colpirà come una bomba” A Kicker. Per il 2024, “bisognerà tenere cont… - GMinardiJ : RT @CalcioFinanza: #Rummenigge: «La modalità di questa Final Eight avrà effetti clamorosi sui tifosi. Cambiamo la #ChampionsLeague» https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge “Champions