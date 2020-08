Red Dead Online completamente pieno di bug dopo una patch 'correttiva' (Di martedì 11 agosto 2020) Una recente patch di Red Dead Online pensata per migliorare alcuni problemi con l'aggiornamento Professione del Naturalista ha invece completamente destabilizzato il gioco, secondo i giocatori che stanno tentando di giocare nel selvaggio west in questo momento. I problemi sono vasti, alcuni affliggevano il gioco già in passato e altri completamente nuovi.Molti segnalano una totale mancanza di personaggi e animali che popolano i loro server, rendendo Red Dead Online una sorta di città fantasma, un problema già visto in passato. I cavalli sembrano essere le uniche facce amichevoli su cui i giocatori possono contare in questo momento, ma spesso anche i destrieri sono completamente pieni di glitch. I fan che stanno esaminando il nuovo ... Leggi su eurogamer

Red Dead Online, i giocatori pensano che l’aggiornamento del Naturalista abbia rotto i cavalli

Un recente aggiornamento di Red Dead Redemption 2 Online ha aggiunto il ruolo del Naturalista, incentrato sugli animali che offre ai giocatori più modi per interagire con la fauna selvatica del gioco.

