Ogni Mattina si divide in due. Nasce il blocco 'Dopo il tg' per isolare la parte più debole

Se l'ascolto non sale, arriva il trucchetto. Anche Ogni Mattina cede alla strategia dello scorporo, con il programma che viene letteralmente diviso in due. Se da una parte c'è un trasmissione che ufficialmente dura ben quattro ore, le cose vanno in maniera diversa sotto il profilo della denominazione, con una prima parte che si estende dalle 10 alle 12 e una seconda che copre gli altri novanta minuti. Nel mezzo c'è il Tg8 di mezzogiorno, che spacca lo show di Alessio Viola e Adriana Volpe, regalandogli un prima e un Dopo.In questo modo, a chiamarsi Ogni Mattina è solo il primo blocco, mentre dalle 12.30 ecco l'apparizione di una dicitura aggiuntiva: Dopo il tg.

Sarà celebrato oggi, martedì 11 agosto alle ore 15, il funerale dell’alpinista Matteo Pasquetto, deceduto a seguito di un incidente in discesa sulle Grandes Jorasses del Monte Bianco, dopo aver aperto ...

Intervista esclusiva a Ilenia Lazzarin: "Ero in lizza per la conduzione di Ogni Mattina"

Ilenia, avete da poco iniziato a girare le nuove puntate di “Un posto al sole”. Come è andata la ripartenza? La ripartenza è andata molto bene. Sul set sono stati attivati tutti i dispositivi di sicur ...

