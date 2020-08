Myrta Merlino e l’ex compagno Domenico Arcuri: “Non è stato semplice durante il lockdown, nostra figlia ci vedeva in tv su canali diversi” (Di martedì 11 agosto 2020) Da una parte Domenico Arcuri, l’uomo che il premier Conte ha messo alla guida della lotta cojntro il virus con il ruolo di commissario delegato. Dall’altra Myrta Merlino, la giornalista che ha raccontato ogni giorno, senza soste, l’emergenza Covid-19 ai telespettatori di La7. Da cosa sono uniti? Da una figlia, Caterina, 19 anni. Infatti in passato i due, la giornalista e il dirigente d’azienda, sono stati protagonisti di una lunga relazione, terminata qualche anno fa. durante il lockdown le strade di Domenico e Myrta, con i rispettivi ruoli di responsabilità, si sono ricongiunte a distanza: “In effetti non è stato semplice”, racconta ora, per la prima ... Leggi su ilfattoquotidiano

GPasqui : Myrta Merlino e l’ex compagno Domenico Arcuri: “Non è stato semplice durante il lockdown, nostra figlia ci vedeva i… - mixborghi : RT @GiusCandela: Myrta Merlino al Giornale: 'Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all'idea di un programma alla dome… - carotelevip : RT @GiusCandela: Myrta Merlino al Giornale: 'Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all'idea di un programma alla dome… - Spiralwavemood : RT @GiusCandela: Myrta Merlino al Giornale: 'Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all'idea di un programma alla dome… - GiusCandela : Myrta Merlino al Giornale: 'Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all'idea di un programma al… -

Ultime Notizie dalla rete : Myrta Merlino Myrta Merlino e l’ex compagno Domenico Arcuri: “Non è stato semplice durante il lockdown, nostra… Il Fatto Quotidiano Myrta Merlino/ “L’amore con Marco Tardelli? Mi ha permesso di lasciarmi andare…”

Myrta Merlino “L’amore con Marco Tardelli? Mi ha permesso di lasciarmi andare…”, pronta a tornare in tv a settembre ma prima… Myrta Merlino è sicuramente una che non le manda a dire, lo è in tv e lo è ...

I 5 deputati con il bonus Inps: lo schiaffo degli insaziabili

Neanche l’immenso onorevole diccì Giovanni Alterio, che un giorno si mangiò alla buvette 24 panini e 5 crocchette di riso innaffiati da bottiglie d’acqua e limonata, era mai stato così ingordo. Come h ...

Myrta Merlino “L’amore con Marco Tardelli? Mi ha permesso di lasciarmi andare…”, pronta a tornare in tv a settembre ma prima… Myrta Merlino è sicuramente una che non le manda a dire, lo è in tv e lo è ...Neanche l’immenso onorevole diccì Giovanni Alterio, che un giorno si mangiò alla buvette 24 panini e 5 crocchette di riso innaffiati da bottiglie d’acqua e limonata, era mai stato così ingordo. Come h ...