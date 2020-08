Monza, altro colpo in arrivo: tutto fatto per un centrocampista di Serie A (Di martedì 11 agosto 2020) Non solo il bomber Maric. Il Monza di Galliani e Berlusconi continua ad essere grande protagonista sul mercato e prepara un colpo dalla Serie A, questa volta per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto si apprende da Sky, il club brianzolo punta ad un giocatore del Parma.Monza: Barillà è il colpo in mezzo al campocaption id="attachment 803100" align="alignnone" width="594" Barillà (Getty images)/captionDalla Serie C alla Serie B col sogno di una doppia promozione che possa vedere il Monza protagonista anche nella massima Serie. Per arrivare in alto, la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani prevede di inserire grandi giocaotari. Da quanto si apprende da Sky, è virtualmente chiusa la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Monza, altro colpo in arrivo: tutto fatto per un centrocampista di Serie A - - JuveNelCuore88 : @Marco562017 @luca_carioli Anche Aouar. Altro che monza, servirebbe alla juve. - giovannicoviel1 : RT @BombeDiVlad: ??? #SerieB | #Monza, ecco il croato #Maric Prima le visite, poi la firma: #Brocchi ha un altro attaccante ???? #LBDV #LeBo… - ArthurRichmon17 : RT @DiMarzio: #Monza, altro colpo in arrivo: in chiusura #Barillà del #Parma - Torrenapoli1 : RT @DiMarzio: #Monza, altro colpo in arrivo: in chiusura #Barillà del #Parma -