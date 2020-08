Michela Quattrociocche, dimentica Aquilani con un noto imprenditore: la foto svela tutto (Di martedì 11 agosto 2020) Michela Quattrociocche dimentica Aquilani con un noto imprenditore, ora è pronta ed esce allo scoperto con il nuovo compagno. Ma è stato lui il motivo della rottura? Fonte foto: Instagram@MichelaQuattrocioccheNegli ultimi mesi si è molto parlato della rottura tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, la coppia si è infatti detta addio dopo una lunga relazione e un matrimonio, celebrato nel 2012, da cui sono nate le due figlie, Aurora e Diamante. I due ex coniugi hanno comunicato la notizia della loro rottura attraverso un post congiunto sui social che ha lasciato senza parole i fan. Nelle ultime settimane si sono rincorsi numerosi ... Leggi su chenews

361_magazine : Nuovo amore per #Michelaquattrociocche - extranjero__el : RT @monicalacasa: Scusa ma ti chiamo amore (2008). Scusa ma ti voglio sposare (2010). Michela Quattrociocche estaba bellísima en el papel… - monicalacasa : Scusa ma ti chiamo amore (2008). Scusa ma ti voglio sposare (2010). Michela Quattrociocche estaba bellísima en el… - cmdotcom : Michela #Quattrociocche in forma e felice dopo il divorzio con #Aquilani FOTO - sportli26181512 : Michela Quattrociocche in forma e felice senza Aquilani FOTO: Finito il matrimonio con Alberto Aquilani (ex calciat… -