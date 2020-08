Meteo validità due settimane: rischio brutto PEGGIORAMENTO, Stop estivo (Di martedì 11 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Partiamo da un presupposto: il trend Meteo climatico verso il 20 agosto non è univoco. Significa che i modelli matematici di previsione, al momento, hanno delle views differenti e le ipotesi vanno da un proseguimento del dominio anticiclonico a un possibile intervento di un’ampia depressione atlantica. Quest’ultima ipotesi è presa in considerazione dal modello europeo ECMWF, che come ben sappiamo è considerato il più affidabile in assoluto. In realtà fino a ieri l’eventuale PEGGIORAMENTO era stato preso in considerazione anche dall’americano GFS, ma nelle ultime emissioni è tornato sui suoi passi ripristinando un dominio anticiclonico pressoché incontrastato. La domanda a questo punto è la seguente: chi ... Leggi su meteogiornale

akavetta : Le app per il meteo hanno la stessa validità delle previsioni astrologiche. Più che prevedere, tirano a indovinare.… -

