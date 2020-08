METEO 7 Giorni: CALDO AFRICANO in aumento, ma insidiosi TEMPORALI al Nord (Di martedì 11 agosto 2020) METEO SINO AL 17 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’ alta pressione domina tra il Mediterraneo e l’Europa Centro-Meridionale, inglobando pienamente anche l’Italia. Questo campo anticiclonico è supportato da correnti calde in risalita dal Nord Africa, con ulteriore aumento delle temperature. Il CALDO si fa importante e il rialzo termico riguarderà nel corso della settimana soprattutto il Sud, che sarà investito più direttamente dai flussi africani. Interferenze d’aria fresca in quota, legate ad una saccatura atlantica protesa verso la Penisola Iberica, apporteranno qualche disturbo con instabilità in accentuazione soprattutto sull’Arco Alpino. Nella parte centrale della settimana avremo TEMPORALI pomeridiani più organizzati, ... Leggi su meteogiornale

