L’addio al calcio di Spanò: «Nessuna categoria mi avrebbe fatto cambiare idea» – ESCLUSIVA (Di martedì 11 agosto 2020) Alessandro Spanò dà l’addio al calcio e alla Reggiana. L’ormai ex capitano è intervenuto in ESCLUSIVA ai microfoni Alessandro Spanò dà l’addio al calcio e alla Reggiana. L’ormai ex capitano è intervenuto in ESCLUSIVA ai microfoni per raccontarci la scelta. In molti le hanno chiesto le difficoltà della scelta. Invece quanto è stato facile decidere per una carriera accademica? «Ho dovuto selezionare il percorso migliore per la mia crescita, non solo quello accademico. Con Hult ho trovato la possibilità di conciliare le materie di mio interesse con un’esperienza che mi porta a conoscere nuove culture. Quando ho passato la selezione, non ho avuto dubbi sulla scuola». Lascia il calcio giocato per una ... Leggi su calcionews24

ansacalciosport : Calcio: Matuidi verso addio alla Juve, va negli States. A breve visite mediche per l'Inter di Miami | #ANSA - Valedance11 : RT @chetempochefa: “Sono arrivate tante dimostrazioni di affetto degli interisti, ma anche di persone di altri sport che volevano starmi vi… - sportli26181512 : Calcio: Matuidi verso addio alla Juve, va negli States: (ANSA) - TORINO, 10 AGO - Potrebbe essere Blaise Matuidi il… - MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: “Sono arrivate tante dimostrazioni di affetto degli interisti, ma anche di persone di altri sport che volevano starmi vi… - Lgiova66 : RT @chetempochefa: “Sono arrivate tante dimostrazioni di affetto degli interisti, ma anche di persone di altri sport che volevano starmi vi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio calcio Casillas lascia il calcio. La Roma: "Uno dei più grandi di tutti i tempi" Il Romanista