Il retroscena sulla contestazione a Salvini a Viareggio: “Io ne ho i cogl*oni pieni, non è possibile” (Di martedì 11 agosto 2020) Nel corso delle ultime ore abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di utenti che chiedono di vederci chiaro a proposito di una contestazione rivolta a Salvini in quel di Viareggio. I fatti risalgono allo scorso weekend, poco dopo che lo stesso leader della Lega è stato protagonista di uno screzio a distanza con alcuni suoi detrattori ad Empoli. Ve ne abbiamo parlato con un altro articolo specifico. In questo frangente, invece, ci si concentra su un episodio avvenuto dopo l’intervento sul palco da parte del diretto interessato. Cosa è successo durante la contestazione a Salvini a Viareggio In particolare, nel video che trovate a fine articolo potete osservare una versione inedita di Matteo Salvini. Solitamente spavaldo sul palco, anche quando in ... Leggi su bufale

NicolaPorro : Luigi Bisignani svela il retroscena sulla mossa di #PalazzoChigi per piazzare alla #Cortedeiconti una pedina gradit… - infoitcultura : Emergono nuovi interessanti retroscena sulla Retribution della WWE - infoitsport : ESCLUSIVA TS - Il retroscena sulla panchina e un nome importante in entrata - TuttoSalerno : ESCLUSIVA TS - Il retroscena sulla panchina e un nome importante in entrata - sportface2016 : #SerieA | #Verona, il presidente Maurizio #Setti svela un retroscena sulla trattativa #Kumbulla-#Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena sulla Il retroscena sulla contestazione a Salvini a Viareggio: "Io ne ho i cogl*oni pieni, non è possibile" Bufale.net Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini e Antonella Elia, il retroscena sull'incontro segreto prima del reality

Signorini incontra Antonella Elia prima dell'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il 2020 per Antonella Elia si sta rivelando un anno davvero importante e ricco di soddisfazioni dal p ...

Calciomercato Juventus, retroscena Conte-Paratici | Offerta respinta

Almeno per il momento non ci saranno scossoni in seno alla dirigenza della Juventus dopo il ribaltone con Pirlo in panchina al posto di Sarri. Fabio Paratici resterà alla guida del mercato bianconero, ...

Signorini incontra Antonella Elia prima dell'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il 2020 per Antonella Elia si sta rivelando un anno davvero importante e ricco di soddisfazioni dal p ...Almeno per il momento non ci saranno scossoni in seno alla dirigenza della Juventus dopo il ribaltone con Pirlo in panchina al posto di Sarri. Fabio Paratici resterà alla guida del mercato bianconero, ...