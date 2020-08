Furbetti del bonus, il Garante dà il via libera ai nomi (Di martedì 11 agosto 2020) Furbetti del bonus, per il Garante della Privacy i nomi si possono fare. In questo caso, infatti, la privacy non sarebbe d'ostacolo in relazione anche alla funzione pubblica ricoperta dai diretti interessati. «In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)». Così in una nota. «Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a ... Leggi su iltempo

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - mixc7 : RT @M5S_Camera: Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - 501_tot : RT @convivioblog: Il furbetto #DiMaio che sta comiziando attraverso la vergognosa #La7 contro i furbetti del bonus e a favore del sì al ref… -