Discoteche, raffica di contagi da Carloforte a Marina di Pietrasanta. La Sardegna le richiude (Di martedì 11 agosto 2020) La giunta presieduta da Solinas non ha prorogato l'ordinanza che ne consentiva l'attività. Appello della Asl toscana ai partecipanti alla serata di sabato sera alla Seven Apples di Marina di Pietrasanta dove si è registrato un caso di positività. Leggi su repubblica

La Sardegna chiude le discoteche, quelle all'aperto naturalmente che avevano ripreso l'attività ai primi di luglio quando il governatore Solinas, come la maggior parte dei suoi colleghi, ne aveva auto ...Assembramenti, gente ammassata senza mascherina e senza rispettare le distanze. Quasi sempre in pista, sia quella delle discoteche che quella improvvisata in spiaggia, sulla sabbia e a pochi passi dal ...