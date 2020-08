Cagliari, primi contatti per acquistare Marco Mancosu dal Lecce (Di martedì 11 agosto 2020) Il Cagliari avrebbe avviato i primi contatti per acquistare il centrocampista del Lecce, Marco Mancosu, secondo Tuttosport Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Cagliari avrebbe avviato i primi contatto per acquistare Marco Mancosu dal Lecce. Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con ben quattordici gol segnati. La squadra giallorossa avrebbe fissato una clausola rescissoria a tre milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CronacheTweet : #Kolarov e Ghoulam i primi nomi per le fasce di #Difrancesco - TMW_radio : RT @StadioAperto: ??? DG @acspezia: '#Italiano? Ha una filosofia molto simile a quella di Sarri e De Zerbi. #Genoa? Lui sta bene qui... #Spe… - francis_welcome : RT @StadioAperto: ??? DG @acspezia: '#Italiano? Ha una filosofia molto simile a quella di Sarri e De Zerbi. #Genoa? Lui sta bene qui... #Spe… - NickCecca : RT @StadioAperto: ??? DG @acspezia: '#Italiano? Ha una filosofia molto simile a quella di Sarri e De Zerbi. #Genoa? Lui sta bene qui... #Spe… - StadioAperto : ??? DG @acspezia: '#Italiano? Ha una filosofia molto simile a quella di Sarri e De Zerbi. #Genoa? Lui sta bene qui..… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari primi Cagliari, primi contatti per Mancosu. Per lui sarebbe allettante tornare in Sardegna TUTTO mercato WEB Calciomercato Roma, offerto Olsen al Celtic: la situazione

La Roma nella prossima sessione di calciomercato dovrà occuparsi degli esuberi. Tra questi Robin Olsen, rientrato dal prestito al Cagliari. Secondo il Corriere dello Sport, la società giallorossa si s ...

Cagliari, primi contatti per acquistare Marco Mancosu dal Lecce

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Cagliari avrebbe avviato i primi contatto per acquistare Marco Mancosu dal Lecce. Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con ...

La Roma nella prossima sessione di calciomercato dovrà occuparsi degli esuberi. Tra questi Robin Olsen, rientrato dal prestito al Cagliari. Secondo il Corriere dello Sport, la società giallorossa si s ...Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Cagliari avrebbe avviato i primi contatto per acquistare Marco Mancosu dal Lecce. Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con ...