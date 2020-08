Will Smith perde i denti giocando a golf con Jason Derulo: il video su Tik Tok è virale (Di lunedì 10 agosto 2020) In un video già diventato virale su Tik Tok, Will Smith perde i denti insegnando a Jason Derulo a giocare a golf: ecco come è andata realmente. Sabato Will Smith e Jason Derulo hanno giocato un bel tiro, letteralmente, ai fans su Tik Tok dopo aver girato un video in cui Will perde i denti giocando a golf con l'amico. Fortunatamente era uno scherzo! Nel video, molto verosimile, si vede Will Smith che insegna all'amico lo swing giusto per il colpo davanti ad uno schermo per la realtà aumentata, prima ... Leggi su movieplayer

fuck3__d : @lovelyhotgirl4 KSHAKSJSKSJ se eu estivesse sendo observado pelo will smith tava feliz - machicazzosei2 : Ma perché will smith è senza denti? ERGULKJHFFTVBN - colferslama : LEA MICHELE CHE HA LE GAMBE PIù SCURE DI NAYA RIVERA MI SENTO COME GLI AMERICANI CHE SE LA PRENDONO CON ARIANA GRAN… - DreamerFab : @imcate Secondo tentativo: Ciao io sono arrivata oggi da casa mia a lot more and I will smith. Ho la tastiera poliglotta raga ?? - avadesordre : #AdessoInTv SkyAction #MIB3 #MenInBlack3 per fortuna poi arriva Josh Brolin a salvarci dalle battute stantie di Wil… -

Ultime Notizie dalla rete : Will Smith Botta per Will Smith, la mazza da golf gli finisce in piena faccia L'Unione Sarda La storia della rivalità Borzov-Mennea (di Gustavo Pallicca)

Il ricordo dell’impresa olimpica di Pietro Mennea (ne abbiamo parlato qui) ha stimolato molti apprezzamenti e ricordi da parte dei suoi sostenitori. Molte le cose ripetute, alcune fritte e rifritte al ...

Will Smith perde i denti giocando a golf con Jason Derulo: il video su Tik Tok è virale

Sabato Will Smith e Jason Derulo hanno giocato un bel tiro, letteralmente, ai fans su Tik Tok dopo aver girato un video in cui Will perde i denti giocando a golf con l'amico. Fortunatamente era uno sc ...

Il ricordo dell’impresa olimpica di Pietro Mennea (ne abbiamo parlato qui) ha stimolato molti apprezzamenti e ricordi da parte dei suoi sostenitori. Molte le cose ripetute, alcune fritte e rifritte al ...Sabato Will Smith e Jason Derulo hanno giocato un bel tiro, letteralmente, ai fans su Tik Tok dopo aver girato un video in cui Will perde i denti giocando a golf con l'amico. Fortunatamente era uno sc ...