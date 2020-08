Terremoto in Serie C, tre squadre deferite per presunta combine: nel mirino dirigenti e calciatori (Di lunedì 10 agosto 2020) Un clamoroso Terremoto rischia di portare ribaltoni nel campionato di Serie C. E’ arrivato il deferimento in relazione alla presunta combine andata in scena tra Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per il campionato di Serie D. Sono stati deferiti tre club per responsabilità oggettiva, dirigente i calciatori. La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale f.f., esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale: – ANACLERIO Michele, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Bitonto (promotore dell’accordo illecito) e DE SANTIS Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio ... Leggi su calcioweb.eu

