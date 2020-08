Spezia-Chievo (martedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 10 agosto 2020) Ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B e lo Spezia deve rimontare un passivo pesante sul proprio terreno contro il Chievo. Per gli aquilotti una partita da dimenticare quella di Verona, dove si sono trovati sotto di 2 gol dopo appena 10 minuti di gioco e non sono stati più capaci di rimontare nè di trovare … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Spezia-Chievo (martedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici - suocerag : @UbriacoACM spezia assolutamente no, il pordenone ha meno tifosi pure del chievo. non resta che sperare nel miracolo del frosinone. - tuttofrosinone : Playoff serie B - Il Chievo batte 2-0 lo Spezia - LoSport24 : #SerieB chi andrà in finale playoff? Chi continuerà a sognare la #SerieA? Segui #SpeziaChievo su #DAZN --> - messveneto : Chievo, due passi verso la A Lo Spezia di Scuffet al palo -