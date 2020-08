Sara Shaimi amore difficile | L’impresa di Sonny dopo Uomini e Donne (Di lunedì 10 agosto 2020) Fuori da Uomini e Donne, Sara Shaimi rivela di vivere un “amore difficile”. L’ex tronista esce allo scoperto e racconta del suo temperamento. Scopriamo l'”impresa” che sta compiendo Sonny Di Meo per starle accanto. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda prima dell’interruzione estiva, tutti i tronisti che erano rimasti fermi a causa … L'articolo Sara Shaimi amore difficile L’impresa di Sonny dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sono trascorsi due mesi dall’ultima puntata di Uomini e Donne, in cui quasi tutti i tronisti hanno fatto la loro scelta al trono classico, prima dell’interruzione per la pausa estiva. Mentre sul web g ...Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda quasi due masi fa, Sara Shaimi ha fatto la sua scelta al trono classico. La tronista aveva dovuto interrompere bruscamente il suo percorso a causa ...