Roma. Arrestata 22enne all’Esquilino, deteneva illegalmente una pistola (Di lunedì 10 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno posto agli arresti domiciliari una 22enne di nazionalita’ cinese che dovra’ rispondere del reato di detenzione abusiva di arma. La donna era in possesso di una pistola semiautomatica completa di munizionamento, trovata nascosta in una borsa nel corso di una perquisizione della sua casa svolta nell’ambito dell’attivita’ investigativa dei Carabinieri in zona Esquilino. La 22enne non ha saputo fornire informazioni sulla provenienza dell’arma, sequestrata per successivi accertamenti. Lo fanno sapere con una nota i Carabinieri di Roma. Leggi su romadailynews

AlessioColzani : ?? VIOLENTATA DA UN IMMIGRATO SUL TRENO ROMA-AVEZZANO: 67ENNE SOTTO CHOC, 'RISORSA' ARRESTATA Un abuso avvenuto in… - annarelladippi : @virginiaraggi L'ultima chicca ? Togliere i sampietrini storici di Roma per far posto alle colate di cemento, dovre… - Mario84441682 : «Sesso con l'alunna di 16 anni»: arrestata professoressa di italiano di Roma. I messaggi nella chat - Notiziedi_it : Sesso con l’alunna sedicenne, professoressa arrestata a Roma - LatinaBiz : Villa E' stata una relazione proibita, un rapporto saffico tra la docente e una sua allieva, approfittando di un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Arrestata Roma. Arrestata 22enne all'Esquilino, deteneva illegalmente una pistola RomaDailyNews Ragazzo aggredito a Roma, un arresto per tentato omicidio

Dopo aver fatto degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza, ha aggredito il suo compagno a colpi di bastone, ferendolo con delle forbici alla gola al volto e al ventre: per questo un 24enne ...

ROMA. DETENEVA ILLEGALMENTE UNA PISTOLA, ARRESTATA 22ENNE ALL’ESQUILINO

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno posto agli arresti domiciliari una 22enne di nazionalita’ cinese che dovra’ rispondere del reato di detenzione abusiva di arma. Lo fanno sapere con ...

Dopo aver fatto degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza, ha aggredito il suo compagno a colpi di bastone, ferendolo con delle forbici alla gola al volto e al ventre: per questo un 24enne ...I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno posto agli arresti domiciliari una 22enne di nazionalita’ cinese che dovra’ rispondere del reato di detenzione abusiva di arma. Lo fanno sapere con ...