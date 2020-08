'Pizzica, non solo zinghe e zanghe' (Di lunedì 10 agosto 2020) E così, dopo ventidue anni, Covid 19 ridurrà a una differita su Rai 2 il più famoso evento pugliese d'estate, la Notte della Taranta. Niente adunata di 200.000 Pizzicati. 'Non c'erano alternative. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Pizzicato con 49 grammi di hashish. È successo ieri sera ad un 20enne a Parco San Felice, durante i controlli disposti dal pattuglione delle forze di polizia. Il polmone verde della città è tra quelli ...

Taglie forti, la rivoluzione inizia in spiaggia. "Così le forme generose tornano di moda"

Prologo. Un punto imprecisato della costa adriatica, attorno a mezzogiorno. Una signora dalle forme armonicamente generose si alza dal lettino puntando verso l’acqua. Dribbla i commenti ammirati dei v ...

