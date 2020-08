Pensione a 61 anni invalido: cosa fare se si è titolari di assegno ordinario di invalidità? (Di lunedì 10 agosto 2020) Per i lavoratori del settore privato e per quelli autonomi, vi è la possibilità di accedere al pensionamento con un anticipo di 11 anni per le donne e di 6 anni per gli uomini se in possesso di un’invalidità pari o superiore all’80%. cosa succede, però, se l’invalido è titolare di assegno ordinario di invalidità? Pensione a 61 anni Un lettore scrive per chiedere: Sono nato il 15/8 /1959 e assunto 1/8 /1981 in un azienda privata(autoferrotranvieri) e tuttora in servizio possessore della legge 104 art 3 com3 con un grado d’invalidità del90%e con l’assegno ordinario quando è come fare per andare in quiescenza Il 15 ... Leggi su notizieora

StampaTorino : Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione - pasqual89084194 : Stregone va in pensione dopo 70 anni di sacrifici - krudesky : @mm58185186 @Giorgiolaporta NO, non è una risposta...Hai affermato che chi percepisce una pensione da oltre 40 anni… - PaoloZoccoli : RT @picchioadx: @PaoloZoccoli @vincenzino80 @matteosalvinimi Io sono un classe 1950, il mio giuramento lo feci nel 1969 e ho servito questo… - picchioadx : @PaoloZoccoli @vincenzino80 @matteosalvinimi Io sono un classe 1950, il mio giuramento lo feci nel 1969 e ho servit… -