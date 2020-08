Passaggi Festival torna dal 26 agosto a Fano (Di lunedì 10 agosto 2020) Libri e cultura, a Fano è di nuovo Passaggi Festival: tra gli ospiti della kermesse, in programma dal 26 al 30 agosto a Fano, Corrado Augias, Gianluigi Nuzzi e Oliviero Toscani Dal 26 al 30 agosto a Fano, nelle Marche, torna Passaggi Festival, la manifestazione nazionale dedicata alla saggistica e all’analisi della contemporaneità, diretta dal giornalista Giovanni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

passaggicultura : Vuoi restare sempre aggiornato su tutte le novità dell'ottava edizione? Sei un utente #Telegram? Da oggi ti basterà… - irving_john : RT @BBEditore: «E invece adesso eccoci qui». Occhio, «La mutazione» è ancora in corso. #MarcoBracconi al Passaggi Festival @passaggicult… - LuzzattoMichele : RT @BBEditore: «E invece adesso eccoci qui». Occhio, «La mutazione» è ancora in corso. #MarcoBracconi al Passaggi Festival @passaggicult… - BBEditore : «E invece adesso eccoci qui». Occhio, «La mutazione» è ancora in corso. #MarcoBracconi al Passaggi Festival… - passaggicultura : GLI OSPITI DI PASSAGGI FESTIVAL ?? L'incontro di apertura dell'ottava edizione vedrà il giornalista di @repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Passaggi Festival Passaggi Festival 2020: ecco come fare per partecipare fanoinforma Festival della Mente 2020: svelato il programma

La XVII edizione del Festival della Mente si terrà a Sarzana da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee è promosso dalla Fondazio ...

Orsigna Arum festival, al via la quattro giorni

Cammini, racconti di viaggio, yoga e meditazione nel piccolo borgo della montagna: appuntamento dal 13 al 16 agosto.

La XVII edizione del Festival della Mente si terrà a Sarzana da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee è promosso dalla Fondazio ...Cammini, racconti di viaggio, yoga e meditazione nel piccolo borgo della montagna: appuntamento dal 13 al 16 agosto.