"Noi la tendopoli non la vogliamo", sette sindaci contro il Viminale (Di lunedì 10 agosto 2020) Roberto Chifari Si alza la protesta dei sindaci del Calatino contro la costruzione di una tendopoli destinata ai migranti nel comune di Vizzini, nel catanese sette sindaci contro la decisione del Viminale di costruire ex novo una tendopoli in grado di ospitare i migranti in quarantena. Una scelta che il Governo intende realizzare nel territorio di Vizzini, piccolo comune del catanese. La struttura sorgerà all'interno dell'ex deposito dell'Aeronautica militare e sarà gestita dalla Croce rossa italiana, ma sin dall'assegnazione è stato un coro di no. Una protesta che adesso è al centro di un vertice che sette sindaci del Calatino hanno presentato al governatore Nello Musumeci, quale ... Leggi su ilgiornale

Razza: «In Sicilia migliaia di turisti, ci aspettavamo la ripresa dei contagi»

MESSINA - «Noi in questo momento in Sicilia stiamo ospitando decine di migliaia di turisti, lo stiamo facendo in condizioni di sicurezza, ci sia aspettava un aumento dei contagi per la fase di post lo ...

