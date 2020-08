Morte Viviana Parisi, corsa contro il tempo per Gioele: vertice in prefettura (Di lunedì 10 agosto 2020) Viviana e Gioele sono scomparsi insieme lunedì scorso. Il corpo senza vita di Viviana è stato trovato due giorni fa, nei boschi nelle campagne di Caronia, mentre Gioele, il bimbo di 4 anni, risulta ancora disperso. È prevista per oggi una nuova riunione operativa per stabilire delle nuove strategie. È prevista per oggi, nella prefettura … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Viviana e Gioele sono scomparsi insieme lunedì scorso. Il corpo senza vita di Viviana è stato trovato due giorni fa, nei boschi nelle campagne di Caronia, mentre Gioele, il bimbo di 4 anni, risulta an ...

Resta fitto il mistero su quanto possa essere accaduto al piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la mamma e dj scomparsa lunedì scorso e poi ritrovata priva di vita nella giornata di venerdì. Il ...

