Minacce dal boss, Giletti sotto scorta (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti sotto scorta dopo le Minacce del boss Graviano. Il conduttore e giornalista: “Sono molto dispiaciuto, non posso dire molto”. Massimo Giletti vive sotto scorta da circa due settimane alla luce delle Minacce da parte del boss Filippo Graviano, figura di vita della malavita condannato per le stragi degli anni Novanta. Graviano e le Minacce a Giletti Il caso è legato alle intercettazioni dello scorso 11 maggio, quando Graviano, detenuto in un carcere di massima sicurezza, si scagliava contro Giletti, che intanto aveva portato alla ribalta il tema delle scarcerazioni dei boss durante l’emergenza coronavirus. ... Leggi su newsmondo

Max79863712 : RT @tempoweb: #giletti minacciato dal boss finisce sotto scorta - tempoweb : #giletti minacciato dal boss finisce sotto scorta - NewsMondo1 : Minacce dal boss, Giletti sotto scorta - NewSicilia : Difficoltà economiche e in amore, #minacce e #maltrattamenti contro la compagna. #Enna #Cronaca #Newsicilia - AriannaAmbrosi0 : RT @CiccioCampagna: @AriannaAmbrosi0 Guarda, questo tweet nasce dopo aver affrontato 36 ore orribili in cui ho subito insulti pesantissimi… -