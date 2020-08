Milan, Banco BPM diventa sponsor di maglia della squadra femminile (Di lunedì 10 agosto 2020) Banco BPM e AC Milan sono lieti di annunciare una partnership storica, con il brand che da oggi diventa il nuovo sponsor di maglia della Prima squadra femminile rossonera, attraverso un accordo pluriennale. L’impegno nel calcio femminile è un percorso iniziato già nel settembre 2019, quando la Banca ha ospitato l’evento di presentazione del Milan … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

acmilan : Proud to announce Banco BPM as the Rossonere's first and historic official shirt sponsor ?? - UlgadBogor : RT @acmilan: Proud to announce Banco BPM as the Rossonere's first and historic official shirt sponsor ?? - OkyNisti : RT @acmilan: Proud to announce Banco BPM as the Rossonere's first and historic official shirt sponsor ?? - TaskinKami : RT @acmilan: Proud to announce Banco BPM as the Rossonere's first and historic official shirt sponsor ?? - Una_Gioia_Mai : RT @acmilan: Proud to announce Banco BPM as the Rossonere's first and historic official shirt sponsor ?? -