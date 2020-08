«L’emergenza Covid non giustifica il proliferare del contact tracing» (Di lunedì 10 agosto 2020) Non ci sono basi giuridiche. Così il Garante per la protezione dei dati personali prende posizione dopo la diffusione delle app di contact tracing (Immuni è una delle tante) che sono nate e si sono diffuse durante l’emergenza sanitaria legata al Covid. E proprio la situazione sanitaria, se non sorretta da fondamenta giuridiche ad hoc (che sono assenti in Italia), non può rappresentare la cartina di tornasole per autorizzare la proliferazione di queste applicazioni per monitorare i contatti e scongiurare nuovi contagi. LEGGI ANCHE > Ma Salvini che parla del mancato monitoraggio dei contagiati a Mondragone è lo stesso che critica l’app Immuni? «L’emergenza Covid-19 non rappresenta automaticamente, e di per sé, una base giuridica sufficiente volta a ... Leggi su giornalettismo

