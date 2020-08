Inps: Soverini (Pd), 'denaro pubblico è di chi ne ha veramente bisogno' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - “Penso che meno dell'uno per cento del numero dei deputati, per precisione nel numero di 5, come nel caso di quelli che hanno usufruito del bonus per detentori di partite Iva, possano fare molto male alla reputazione del restante 99% degli eletti. Inoltre penso alle tante persone che hanno aperto una partita Iva per provare la strada del lavoro autonomo, oppure perché costretti dalla precarietà. Mi fa tristezza pensare a quei deputati che non hanno preso in considerazione di avere anche solo un briciolo di solidarietà verso tutte queste persone. Il denaro pubblico non è il denaro di nessuno ma, come nel caso degli aiuti alle partite Iva, sono di chi ne ha veramente bisogno”. Lo afferma Serse Soverini, ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Inps Soverini Manca (Pd): «A Medicina serve la cassa integrazione» inCronaca Inps: Soverini (Pd), 'denaro pubblico è di chi ne ha veramente bisogno'

Il denaro pubblico non è il denaro di nessuno ma, come nel caso degli aiuti alle partite Iva, sono di chi ne ha veramente bisogno”. Lo afferma Serse Soverini, deputato del Pd.

Il denaro pubblico non è il denaro di nessuno ma, come nel caso degli aiuti alle partite Iva, sono di chi ne ha veramente bisogno”. Lo afferma Serse Soverini, deputato del Pd.