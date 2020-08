Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline (Di lunedì 10 agosto 2020) Fra la tante sciocchezze a cui non resistiamo, sublime sarebbe quella di inquinare (ulteriormente) il dibattito (che non c’è) sul referendum costituzionale con la storia dei cinque rubagalline del bonus Inps.La riforma poggia infatti sull’errore asinino di confondere l’istituzione con chi la occupa: siccome i parlamentari sono incolti, incapaci, costosi (perlomeno in rapporto al rendimento), tendenzialmente disonesti eccetera, la soluzione è di ridurli. Non di cambiarli con parlamentari migliori, ma farli fuori.Come abbiamo scritto spesso, il taglio non è sacrilego: ci sta, ma dentro un riforma complessiva, ragionata, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento della macchina. Tagliare con intenti punitivi, è lo sbocco perfetto del più irriflessivo populismo. Le soperchierie alla caserma di Piacenza non hanno ... Leggi su huffingtonpost

