Focolaio di coronavirus a Carrara, 25 persone in isolamento (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono, ad oggi, 25 le persone poste in isolamento che sarebbero entrate in contatto con gli ospiti di Casa Betania, struttura di accoglienza a Carrara , Massa Carrara, che ospita per lo più migranti, ... Leggi su lanazione

RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - SkyTG24 : Coronavirus Rieti, focolaio in un centro estivo: sette contagiati - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio a Carrara: 21 positivi, tutti in quarantena #carrara - telecitynews24 : ??COVID-19 PIEMONTE, LE PAROLE DI STECCO RIGUARDO IL FOCOLAIO NEL VERCELLESE?? La dichiarazione sui social del presi… - LiguriaOggi : Coronavirus - Nuovo focolaio nel savonese dopo una grigliata con una quarantina di persone -