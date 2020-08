E la «casta» dei volontari si ribella (Di lunedì 10 agosto 2020) Tra i duemila amministratori pubblici che, secondo le indiscrezioni stampa di questi giorni, avrebbero beneficiato del contributo di 600 euro per le partite Iva c’è Antonio Filoni, sindaco di Mongrando, comune di 3.800 persone in Provincia di Biella. Municipio “rosso” fino al 2004 quando vince la Lega eleggendo il primo sindaco in provincia. Dieci anni dopo un candidato che non si vergogna di definirsi comunista riconquista il municipio: Antonio Filoni anche se tutti lo conoscono come “Tony panini buoni” grazie … Continua L'articolo E la «casta» dei volontari si ribella proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : casta dei FRANCESCO DEL DEO «Il taglio dei parlamentari è soltanto mero populismo, soltanto i ricchi potranno fare politica» Il Golfo 24 I cinque deputati che hanno incassato il bonus non sono “furbetti”, ma piccini

Tre sono della Lega, uno di Italia Viva e uno del M5s. Non hanno rubato nulla, dato che la norma era scritta male, ma rappresentano il livello infimo raggiunto dalla politica italiana Sembra che l’est ...

Bonus Inps, le ammissioni tra i 2.000 politici locali, casi di difficoltà: «Dovevo pagare l’affitto», «Sì, ma li ho restituiti»

C’è chi il bonus l’ha usato per pagare le bollette e le cambiali della sua azienda alberghiera, chi ha saldato l’affitto, chi ci ha cavato di che mangiare visto lo stop all’attività professionale. Per ...

