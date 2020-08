Diffidati Inter-Bayer Leverkusen: ci sono calciatori a rischio squalifica? La situazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Alle 21:00 di lunedì 10 agosto l’Inter sfiderà a Dusseldorf il Bayer Leverkusen in occasione dei quarti di finale di Europa League. Un appuntamento importante e che può valere la stagione in un senso o nell’altro per la formazione di Conte a caccia della vittoria per continuare a sperare nella finale di Colonia. Ma qual è la situazione legata ai Diffidati? Per farla breve Conte può stare tranquillo sul fronte squalifiche per somma di ammonizioni. La Uefa ha infatti deciso di azzerare le diffide dai quarti di finale. Per quanto riguarda gli squalificati, invece, ce n’è solamente uno e riguarda il Bayer Leverkusen: Aranguiz che ha confessato di non “sapere di essere in diffida“. ... Leggi su sportface

Bayer senza problemi con i Rangers, lunedì sarà l’avversario dell’Inter

Dopo il 3-1 in Scozia, la squadra di Bosz vince anche al ritorno con un gol di Diaby a inizio ripresa. Ma Aranguiz sarà squalificato Nessuna sorpresa. Sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dell’Inter ...

