Crash Bandicoot 4 It’s About Time: in arrivo su Switch? (Di lunedì 10 agosto 2020) In rete è appena apparso un dettaglio che sembrerebbe alludere ad un possibile arrivo di Crash Bandicoot 4: It’s About Time su Switch Entro la fine di anno, avremo la possibilità di mettere le mani sul primo vero sequel della serie Crash Bandicoot dopo molti anni con Crash Bandicoot 4. Il platform sembra avere tutte le carte in regola per fare il botto: un centinaio di nuovi livelli e nuovi personaggi giocabili e il tutto senza microtransazioni (almeno al lancio). Quando il gioco è stato presentato,l’hype dei fan è andato alle stelle, ma l’assenza di una versione per l’ibrida di Nintendo ha fatto storcere più di qualche naso. Ebbene, in base ad un ... Leggi su tuttotek

