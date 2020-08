CorSport: Demme e Lobotka hanno convinto? O serve forse un regista diverso? (Di lunedì 10 agosto 2020) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano fa le pulci al Napoli in vista della nuova stagione calcistica. Uno dei punti controversi riguarda il centrocampo. “Ma Demme e/o Lobotka in regia hanno convinto? O forse serve un uomo di personalità spiccata e di ampiezza nel gioco?”. L’acquisto dei due nuovi centrocampisti ha sicuramente arricchito il reparto, “ma il Napoli deve sapere se quei trentadue milioni di euro investiti sono sufficienti per elevare il tasso tecnico e agonistico del suo calcio o se proprio là in mezzo, dove la propria manovra sorge (e quella altrui fa soffocata) c’è l’esigenza di un regista «diverso», che abbia calcio anche lungo, sensibilità e visione ... Leggi su ilnapolista

