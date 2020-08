Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tanti indizi confermano la crisi (Di lunedì 10 agosto 2020) Cecilia Rodriguez ed il suo compagno sono scomparsi, nessuna foto insieme Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si vedono più da tempo insieme, nemmeno sui social dove hanno sempre condiviso scatti, video e tenerezze varie. Lei poi è stata in vacanza insieme alla sorella ed al nipotino, ma anche in questo caso nessuna traccia di Ignazio. Si parla di loro da qualche mese anche perché si rincorrono tanti pettegolezzi che parlano di una crisi che a questo punto potrebbe essere reale. Fino ad oggi nessuno dei due ha voluto intervenire sulla questione, hanno scelto di non parlare, per smentire o confermare. Non è la prima volta che si parla di crisi quando si tratta di loro. Adesso a parlare ... Leggi su kontrokultura

sportli26181512 : Non solo Belen, anche Cecilia torna single? Voci di rottura con Moser, il lato B non ne risente FOTO: Non solo Bele… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez dopo la dieta è più bella che mai (Foto) - #Cecilia #Rodriguez #dieta #bella - IncontriClub : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: ecco l'indizio - gossipblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: ecco l'indizio - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: ecco lindizio - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser -