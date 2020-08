Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: nessuna crisi di coppia (Di lunedì 10 agosto 2020) Pare proprio che della crisi di cui si vociferava che vedeva protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sia rimasta nemmeno l’ombra. I due si sono mostrati insieme più felici di prima. Cecilia E Ignazio: LA PRESUNTA crisi – I due ragazzi hanno dovuto trascorrere un periodo lontani, forse a causa di problematiche lavorative, ma … L'articolo Leggi su dailynews24

GazzettaDelSud : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser in crisi? Il #gossip che infiamma il web dopo la vacanza alle #Eolie… - zazoomblog : Dopo Belen e Stefano anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’è aria di crisi? - #Belen #Stefano #anche… - sportli26181512 : Non solo Belen, anche Cecilia torna single? Voci di rottura con Moser, il lato B non ne risente FOTO: Non solo Bele… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez dopo la dieta è più bella che mai (Foto) - #Cecilia #Rodriguez #dieta #bella - IncontriClub : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: ecco l'indizio -