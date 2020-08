Benevento, nasce il Comitato Promotore degli Amici della Terra (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un gruppo di volontari hanno dato vita al Comitato Promotore per la costituzione di un club locale degli Amici della Terra, come coordinatore provinciale è stato scelto in forma unanime l’ambientalista Giovanni Picone, il quale guiderà il Comitato fino al congresso per la costituzione del club di Benevento. Il Comitato è stato formalmente autorizzato dalla direzione nazionale degli Amici della Terra a operare sul territorio provinciale, esso si occuperà di raccogliere nuove adesioni e di promuovere una cultura ecologista, prestando particolare attenzione alla tutela e ... Leggi su anteprima24

Un gruppo di volontari hanno dato vita al Comitato Promotore per la costituzione di un club locale degli Amici della Terra: come coordinatore provinciale è stato scelto in forma unanime l'ambientalist ...

AUGURI - "Superpippo" Inzaghi, il piacere di vincere

Filippo Inzaghi, “ammiraglio” del veliero Benevento che poche settimane orsono ha guidato sino al porto della Serie A, la sua storia nel mondo del calcio l’ha scritta quando era in campo. “Pippo” era ...

