Zola: «Pirlo alla Juventus? Dovrà essere supportato» (Di domenica 9 agosto 2020) Gianfranco Zola ha commentato l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: le parole dell’ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. «È un compito non semplice. La Juventus chiede di vincere in un certo modo, ha le giuste risorse ma non sarà facile. La scelta del club è coraggiosa e basata sulla qualità dell’uomo. Pirlo avrà bisogno di essere supportato. Penso comunque che avrà tanto successo ma ripeto che avrà un compito non semplice. Stupito? Se dicessi di no direi una bugia. La cosa è affascinante, se il progetto andrà a buon fine ... Leggi su calcionews24

clikservernet : Zola: “Pirlo alla Juve? Scelta affascinante e coraggiosa. Avrà un compito non semplice” - Noovyis : (Zola: “Pirlo alla Juve? Scelta affascinante e coraggiosa. Avrà un compito non semplice”) Playhitmusic - - zazoomblog : Juventus Zola mette in guardia Pirlo: “Stupito da questa scelta avrà un compito non semplice” - #Juventus #mette… - Pall_Gonfiato : #Zola: 'Compito non facile per #Pirlo. La #Juventus dovrà aiutarlo' - Mediagol : #Juventus, Zola mette in guardia Pirlo: “Stupito da questa scelta, avrà un compito non semplice” -