Tragedia nel Mantovano, anziano cade accidentalmente in un canale e muore (Di domenica 9 agosto 2020) Roncoferraro, Mantova,, 9 agosto 2020 - Un anziano disabile è morto annegato nelle acque del canale Fissero Tartaro a Casale, frazione di Roncoferraro, nel Mantovano, dove è finito forse in maniera ...

Un giovane di 24 anni è stato trovato privo di vita questa mattina sull’Isola Ponza: da quanto si apprende il ragazzo è caduto dalla balaustra di un appartamento procurandosi una ferita molto profonda ...

Roncoferraro (Mantova), 9 agosto 2020 - Un anziano disabile è morto annegato nelle acque del canale Fissero Tartaro a Casale, frazione di Roncoferraro, nel Mantovano, dove è finito forse in maniera ac ...

