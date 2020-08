Traffico Roma del 09-08-2020 ore 07:30 (Di domenica 9 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Buona domenica Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Tutto tranquillo in queste ore sulla rete cittadina in aumento la circolazione in direzione del Litorale nel quadrante Nord via del Foro Italico tratto della tangenziale lo ricordiamo resta chiusa nelle due direzioni di marcia per le conseguenze di un incendio via Salaria in uscita campi sportivi e Ricordiamo anche lavori lungo l’autostrada A24 Roma-l’aquila-teramo che è parzialmente chiusa in direzione Roma a partire dalla barriera di Roma Est per cui tutto il Traffico deviato sulla complanare chiuso anche il tratto iniziale dell’autostrada in uscita da Roma ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Rotatoria e pista ciclabile attendono i fondi regionali

Le rotatorie sulla ex statale 11 e la ciclabile di via De Gasperi potrebbero essere finalmente messe in cantiere: una speranza che diventa concreta con l’annuncio dell’approvazione dei finanziamenti r ...

Il trucco dei trafficanti per mandarci i migranti: "Bucatevi il gommone"

«I trafficanti di uomini dicono ai migranti di bucare una parte del gommone quando li avvista un aereo così verranno sicuramente soccorsi» rivela una fonte del Giornale a Tripoli, in prima linea nella ...

