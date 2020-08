Serie B, Tremolada regala al Pordenone la semifinale di andata playoff (Di domenica 9 agosto 2020) La semifinale d’andata playoff tra Frosinone e Pordenone va ai friulani grazie a un gol nella ripresa di Tremolada Colpo Pordenone al Benito Stirpe. Un gol nel finale di Tremolada, appena entrato dalla panchina, regala la vittoria alla squadra di Tesser nella gara d’andata della semifinale playoff. Il Frosinone di Alessandro Nesta è così chiamato a ribaltare il risultato fuori casa nell’accesissimo ritorno fissato per il 12 agosto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???Un missile di #Tremolada, appena entrato, regala al #Pordenone la vittoria nell'andata della semifinale playoff di #Seri… - BombeDiVlad : ???Un missile di #Tremolada, appena entrato, regala al #Pordenone la vittoria nell'andata della semifinale playoff d… - Mediagol : #SerieB, #Frosinone-#Pordenone 0-1: impresa dei neroverdi, decide la rete di Tremolada - SkySport : FROSINONE-PORDENONE 0-1 Risultato finale ? ?#Tremolada (82') ? Serie B - semifinale d'andata dei playoff ?… - zema72 : dom, 9 ago 2020 21:00 FP Italia > Serie B Promotion Playoff Frosinone | 0 - 1 | Pordenone 82' | 0 - 1 | Luca Tremol… -

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, sfida Alessandro Nesta in una partita che vale tantissimo in ottica promozione. Le due compagini saranno l’una di fronte all’altra, domenica 9 agosto per l’andat ...Mercoledì probabile giorno dell’annuncio del mister, parallelamente l’iscrizione. Capitolo rosa: Baniya, Silvestro e Borghetto verso il ritorno in biancorosso MANTOVA. Sarà una settimana importante qu ...