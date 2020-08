Sacchi: “Sarri accettato una “mission impossible” alla Juventus con calciatori individualisti e logori” (Di domenica 9 agosto 2020) L'esonero di Maurizio Sarri da tecnico della Juventus divide addetti ai lavori e tifosi. Parere autorevole quello dell'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi che si è quasi sempre dichiarato un estimatore di Sarri. Oggi lo ha difeso sulle pagine della Gazzetta dello Sport in modo energico. Questo uno stralcio del suo editoriale.LOGORI E individualisti - Sarri: aveva accettato una “mission impossible”. Sperava nella pazienza e collaborazione del club, ma i dirigenti juventini come sempre hanno creduto in valori diversi. Il motto della casa è: conta soltanto vincere. Così si trascurano fattori come il merito, la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, l’armonia, la cultura e l’evoluzione. Il calcio rispetta una filosofia che per vincere non può disconoscere altre ... Leggi su itasportpress

