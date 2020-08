MotoGP GP Repubblica Ceca, Quartararo: “Sofferto dal primo all’ultimo giro” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non sono molto contento del settimo posto di oggi. Ho sofferto molto in gara oggi dal primo giro all’ultimo, quindi dobbiamo analizzare questo aspetto per vedere cosa possiamo migliorare per essere sicuri che non accada di nuovo“. Lo ha dichiarato Fabio Quartararo al termine del Gran Premio della Repubblica Ceca chiuso dal francese con un anonimo e inaspettato settimo posto al traguardo: “Non mi aspettavo che le gomme andassero così male come oggi – confessa il pilota della Yamaha Petronas al sito ufficiale del team – ma abbiamo comunque guadagnato nove punti in chiave campionato e in realtà abbiamo aumentato il nostro vantaggio, ma non penso al Mondiale, quanto piuttosto a gara dopo gara”. Non possono mancare i complimenti al compagno di team Franco Morbidelli, ... Leggi su sportface

