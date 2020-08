Lutto per Carlo Conti, l’emozionante addio del conduttore: impossibile trattenersi (Di domenica 9 agosto 2020) Lutto per Carlo Conti, il noto conduttore ha lasciato tutti senza parole con un messaggio su Instagram: “Sarà sempre con noi.” foto facebookCarlo Conti ha sorpreso i suoi fan annunciando la morte di uno dei massimi rappresentanti della radio italiana e in particolar modo fiorentina. È morto Dj Vincent, uno dei massimi esponenti della scena radiofonica fiorentina. Dopo aver studiato al conservatorio, Vincent Pota è diventato dj, antesignano dell’arte del Djing e dell’entertainment. Conti ha voluto dare il suo ultimo addio all’amico scomparso, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di Dj Vincent e un messaggio speciale che ha molto commosso i suoi fan. È morto Dj ... Leggi su chenews

chetempochefa : “Quello di oggi per me è un momento sospeso fra due sentimenti profondi. C’è il cordoglio per le 43 vittime, il lut… - Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - itzrobertavr : io sono in lutto per dan ma vabbè, godiamoci questa vittoria di max e questo quarto posto di carletto #F1 #F170… - Guidorizzi82 : @Napoletano1911 @coldblackarrow ?????? Azz' ?????? Perché è morto qualcuno che si deve stare 2 giorni a lutto per rispetto? - uwuKoalix : RT @holisticwho: quando jungkook smetterà di trovare divertente dire 'rrrrrapmonster' per me sarà un giorno di lutto -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Incidente in montagna, morto il 25enne Matteo: amici a lutto per la seconda volta MilanoToday.it Edoardo, 33 anni, stroncato da un’emorragia in Finlandia. Era malato da mesi

MACERATA - Lutto in città per la scomparsa del trentatreenne Edoardo Moretti. Il cuore del giovane ha cessato di battere ieri per un’emorragia interna. È morto, in ospedale, in Finlandia, a Vantaa, do ...

Emorragia fatale, muore un 33enne

Un’emorragia interna, pochi minuti e il suo cuore ha cessato di battere. E’ morto così, a 33 anni, Edoardo Moretti, di Macerata. Il giovane viveva in Finlandia per lavoro, ma sia che lui che la sua f ...

MACERATA - Lutto in città per la scomparsa del trentatreenne Edoardo Moretti. Il cuore del giovane ha cessato di battere ieri per un’emorragia interna. È morto, in ospedale, in Finlandia, a Vantaa, do ...Un’emorragia interna, pochi minuti e il suo cuore ha cessato di battere. E’ morto così, a 33 anni, Edoardo Moretti, di Macerata. Il giovane viveva in Finlandia per lavoro, ma sia che lui che la sua f ...