Juventus, Mughini duro: «Ingaggiare Sarri è stata un’idea folle. Su Pirlo…» (Di domenica 9 agosto 2020) Il super tifoso della Juventus, Giampiero Mughini, ha commentato l’ingaggio di Maurizio Sarri e poi quello di Andrea Pirlo Giampiero Mughini ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla sua amata Juventus: Sarri – «Ingaggiare Sarri è stata un’idea folle venuta a due uomini molto esperti di calcio come Paratici e Nedved. Io non capisco come possano aver avuto questa intuizione». PIRLO – «È una scelta il cui ardire intellettuale mi piace da morire. Applaudo a scena aperta se penso al tipo di giocatore-uomo che è stato Pirlo». MERCATO – «Vediamo com’è questo Arthur. Di Kulusevski mi ... Leggi su calcionews24

