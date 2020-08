I deputati col bonus Inps: Repubblica svergogna i furbetti di Montecitorio (Di domenica 9 agosto 2020) Esplode la polemica alla Camera dei deputati sul caso bonus. Cinque parlamentari avrebbero richiesto all'Inps il bonus da 600 euro destinato alle partite Iva previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio durante l'emergenza Coronavirus. A rivelarlo oggi in edicola è il quotidiano La Repubblica che spiega come ad accorgersi dell'assurda richiesta sarebbe stata proprio l'Inps attraverso la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza che avrebbe sollevato subito la questione di fronte alla "onorevole" domanda inoltrata all'Istituto. Tra i cinque furbetti del bonus ci sarebbe anche un conduttore tv. Per questioni di privacy però i nomi non sono stati rivelati ma a ... Leggi su iltempo

Herbert403 : RT @fanpage: 'Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano' #FuoriINomi #INPS - maron_barbara : RT @fanpage: 'Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano' #FuoriINomi #INPS - rtsurico : RT @Miti_Vigliero: Ora esigo sapere i nomi I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Nonostante l’indennità da deputati (12… - CiceroM5S : RT @DeSantis1948: Deputati col bonus partita Iva, Di Maio e Fico: 'Restituiscano i soldi e si dimettano' - DeSantis1948 : Deputati col bonus partita Iva, Di Maio e Fico: 'Restituiscano i soldi e si dimettano' -